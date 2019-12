El reconocido y carismático Thom Mayne (Waterbury, 1944) hablará en detalle sobre su ya muy avanzada estación del AVE en Vigo. Mayne, Pritzker 2005 y Medalla de Oro del AIA (American Institute of Architects) fundó Morphosis en 1972 como un colectivo de arquitectura, urbanismo y diseño basado en una investigación rigurosa y en la innovación; ese mismo año ayudó a fundar el Southern California Institute of Architectura y desde entonces ha impartido clases en Columbia, Yale, Harvard, el Berlage, la Bartlett School of Architecture de Londres y la UCLA a.UD. (Architecture Graduate Students Association).